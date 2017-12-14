Чайка связал смерть Березовского с британскими спецслужбами

Лондон не мог допустить возвращения Бориса Березовского в Россию, поскольку он знал секретную информацию об отравлении полонием Александра Литвиненко, сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации.

«Наибольшая концентрация полония была обнаружена в офисе Березовского (в Лондоне), но полоний Березовский физически достать не мог, как и создать такой объем искусственных доказательств. Березовский действовал под контролем спецслужб Британии и вместе с ними», – сказал Чайка, передает ТАСС.

По его словам, когда Березовский «решил вернуться в Россию, то они (власти Британии) не могли допустить, чтобы носитель секретов об акте ядерного терроризма (в отношении Литвиненко) вернулся в Россию».

В начале апреля сообщалось, что, по данным прокурора Гамбурга, максимальная степень радиационного заражения в 2006 году была обнаружена в офисе Березовского. Из этого следует, что организатором этого преступления был беглый олигарх.

Тогда же в Генпрокуратуре также заявили, что британские власти раскручивают дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко по одному сценарию – за вбросом обвинений следуют требования антироссийских санкций.