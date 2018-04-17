Киев опроверг задержание в США руководителей украинской космической отрасли

Государственное космическое агентство Украины опровергает сведения СМИ о задержании в США двух руководителей украинской космической отрасли, они вернутся в страну в ближайшие дни.

«Информация о задержании руководителей не соответствует действительности», – передает слова представителя космического агентства Украины ТАСС.

Он отметил, что украинская делегация находится в США на 34-м Космическом симпозиуме. Вернется делегация в четверг.

Однако источник в космической отрасли сообщил, что информация о задержании действительно есть, сейчас она проверяется. Источник также не исключил возможность провокации.

Ранее во вторник сообщалось, что спецслужбы США задержали председателя Государственного космического агентства Украины Павла Дегтяренко и главу Конструкторского бюро «Южное» Александра Дегтярева. Причиной называлось сотрудничество с КНДР по ракетной программе.