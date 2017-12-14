«Эхо Москвы» оспорило право ссылаться на мат в блоге Собчак

«Эхо Москвы» наймет адвокатов для главного редактора сайта радиостанции Виталия Рувинского, которого пригласили в мировой суд 416-го участка Москвы по иску Роскомнадзора в связи с публикацией в блоге телеведущей Ксении Собчак, заявил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Он пояснил, что основанием для иска, ответчиками по которому выступают Рувинский и ЗАО «Эхо Москвы», стала публикация в блоге Собчак на сайте радиостанции. В публикации содержится гиперссылка на видеоролик, в котором демонстрируется встреча Собчак в качестве кандидата в президенты с жителями Грозного. Один из участников встречи использует нецензурные выражения в адрес Собчак.

«Истец – Роскомнадзор. Я думаю, что теперь у него помимо Telegram появляется второй фронт. Речь идет о том, что был опубликован блог, который принадлежит Ксении Собчак – это ее авторское право. ... Но, замечу я, что это ее авторский блог и что на сайте «Эха Москвы» нецензурщины нет», – сказал Венедиктов.

Он заявил, что сотрудники «Эха» категорически не согласны с обвинениями в адрес компании, передает ТАСС.

«В данном случае, мы будем оспаривать требования Роскомнадзора. Это ее (Собчак) блог… Мы не можем его даже каким-то образом править. Вот это точно запрещено законом. Поэтому жалко, что она не вызвана в суд, как соответчик. Она – автор», – отметил Венедиктов.

Радиостанция намерена собрать «значительную команду адвокатов». «Моя идея, что мы пойдем в этой истории до Конституционного суда, если потребуется до Верховного суда и до Европейского суда по правам человека. Это неправильная трактовка закона, который фактически внутри интернета запрещает ставить ссылки любому. То есть это не про Собчак, не про Чечню и даже не про «Эхо», – резюмировал он.