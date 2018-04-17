Немецкую полицию подняли на ноги из-за куклы

В ночь на вторник полиция федеральной земли Баден-Вюртемберг провела крупную операцию по сообщению об обнаруженном трупе, на самом деле оказавшемся обезглавленной куклой.

В полицию в понедельник обратился житель города Вайнштадт (земля Баден-Вюртемберг), который заявил, что во время прогулки обнаружил у реки тело человека, передает РИА Новости со ссылкой на немецкий таблоид Bild.

Прибывшие полицейские сначала тоже приняли куклу за обезглавленного человека. Было темно и «тело» находилось в «труднодоступном месте». На место были вызваны четыре пожарные машины.

Только после того, как удалось добраться до «трупа» стало понятно, что это кукла. «Мы не знаем, почему кукла была там брошена», – передает слова представителя полиции Bild. Он предположил, что она пролежала там несколько недель.