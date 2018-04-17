В Косово объяснили захват сербского министра

Захват спецназом главы канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии Марко Джурича является «несчастным стечением обстоятельств», заявил премьер-министр республики Рамуш Харадинай.

Харадинай в интервью телеканалу Happy TV заявил, что считает сложившуюся ситуацию «странной», и обвинил в инциденте сербскую сторону, передает ТАСС.

Он рассказал, что знал о готовящемся задержании Джурича, «так как ему был запрещен въезд», и «сам его лично просил по всем каналам, чтобы он подождал один день, когда закончится срок запрета».

«Если бы он подождал, все бы было в порядке. Знаете, если бы мы не отреагировали, реагировала бы оппозиция. Это было несчастное стечение обстоятельств, и я должен сказать, что и Сербия здесь ошиблась», – сказал премьер Косово.

Напомним, ситуация вокруг непризнанного Косово обострилась, когда местные власти арестовали сербского министра по делам Косово и Метохии Марко Джурича.

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