Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера

Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются у пользователей на территории России.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, количество жалоб на проблемы с отправкой и получением сообщений резко выросло после 12.00 мск, передает ТАСС.

В частности, некоторые пользователи оператора «Мегафон» уже не могут подключиться к Telegram.

В понедельник Роскомнадзор направил российским операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру Telegram.

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения по апелляции. В Telegram отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.