Эксперты сравнили российский танк Т-90 с американским «Абрамсом»

Издание National Interest сравнило российскиеТ-90 и американские «Абрамсы» с целью выяснить, какие из них победят в прямом столкновении бою.

Издание изучило танк М1А2 «Абрамс» последней модификации SEP v3 и российский Т-90М и пришло к выводу, что по многим параметрам боевые машины довольно схожи, передает РИА «Новости».

По мнению экспертов издания бронебойные снаряды М829А4 у Абрамса способны пробивать защиту нового поколения, включая динамическую защиту «Реликт», тогда как Т-90 стреляют принятыми на вооружение в 90-х годах снарядами «Свинец», также обладающими высокой поражающей способностью.

При этом российский танк оснащен противотанковыми ракетами «Инвар», а американская машина такими боеприпасами не обладает.

По данным издания, М1А2 использует более современные тепловизоры, чем Т-90, но американский танк тяжелее, что делает его не таким маневренным, как российская боевая машина.

Эксперты также приходят к вывод, что российская и американская боевые машины равны по силе с учетом достоинств и недостатков каждой, и в этом случае победа в бою зависит лишь от опыта членов экипажа.

Напомним, в конце января 2018 года военный аналитик Себастьян Роблен для The National Interest сравнил тактико-технические характеристики танков Т-90 (МС), М1 «Абрамс» и «Тип-99».



