Цивилев: После пожара в «Зимней вишне» стал другим человеком

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев признался, что после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» его жизнь кардинально изменилась и он стал другим человеком.

«Моя жизнь кардинально изменилась после 25 марта. Я понимаю, что я стал совсем другим человеком», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на интервью врио главы региона радиостанции «Комсомольская правда».

Цивилев отметил, что 25 марта, когда произошла трагедия в Кемерово, повлияло на всю страну. «Многие люди стали переосмысливать, что нам надо сделать, чтобы такая трагедия больше не повторилась, что сделать, чтобы дети могли спокойно ходить в школы, в кино…», – сказал Цивилев.

Врио главы региона признался, что чувствует огромную ответственность, ведь возглавил область в непростое время.

Он сказал, что трагедия людей, потерявших при пожаре своих родных, в том числе детей, была колоссальной, и многие в первые дни до конца не понимали происходящих событий, сохранялась надежда на то, что есть еще выжившие. «Но дни проходили, наступало понимание трагедии. Я очень много беседовал с родственниками погибших. Были люди, которые говорили не о своих детях, говорили, что им «ничего не нужно, а вы помогите школе, в которой учились наши дети, детскому садику, помогите спортивной школе, в которой учились наши дети», – рассказал врио губернатора. Он признался, что такие просьбы «трогали до глубины души». Цивилев назвал задачей региональных властей исполнить все эти просьбы в кратчайшие сроки.

Вместе с тем врио главы региона пообещал, что родственникам погибших и пострадавших будут помогать не один год. Он рассказал, что за каждой семьей закреплен ответственный сотрудник из соцзащиты. Сам он через какое-то время намерен снова провести встречи с родственниками погибших.

Он отметил, что родственников жертв пожара необходимо вернуть к жизни. «Есть люди, которые сказали, что хотят восстановить свою семью, иметь детей и создать такую же полноценную семью, которая была раньше», – рассказал Цивилев, отметив, что «люди по-разному реагируют».

5 апреля президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым, они обсудили основные вопросы развития региона.

1 апреля Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Цивилев был назначен врио главы Кузбасса.