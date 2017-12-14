Порошенко похвастался «одной из самых эффективных» армий в Европе

Украине удалось за последние четыре года не только возродить армию, но и превратить ее в одну из самых эффективных в Европе, заявил украинский президент Петр Порошенко.

«За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, но и превратить ВСУ на одну из самых эффективных армий в Европе», – написал он в Twitter.

Очередным подтверждением этого он назвал участие украинских десантников в учениях SWAT в Польше, где именно представители ВСУ «показали лучшие результаты».

За останні чотири роки нам вдалося не просто відродити армію, а й перетворити ЗСУ на одну з найбільш ефективних армій у Європі.



Чергове підтвердження цьому – участь наших десантників у курсі з контр-штурмових дій S.W.A.T. в Польщі, де наші військові показали найкращі результати. pic.twitter.com/M56gXHHg8I — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 апреля 2018 г.

Порошенко ранее неоднократно заявлял о «силе украинской армии». Газета ВЗГЛЯД объясняла, что место в рейтинге сильнейших украинским вооруженным силам досталось во многом благодаря своему количеству.