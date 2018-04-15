Британия открестилась от попыток помешать стратегическим задачам России в Сирии

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон утверждает, что Великобритания, Соединенные Штаты и Франция не преследовали цель помешать стратегическим задачам России в Сирии, когда принимали решение о нанесении ракетного удара по Дамаску.

По его словам, нанесение ракетных ударов по Сирии не преследовало цель свержения законно избранного сирийского правительства, вмешательства в гражданскую войну в республике, а также не являлось попыткой помешать стратегическим задачам России в Сирии, передает РИА «Новости».

«Мы продолжаем настаивать на мирном урегулировании и призываем Кремль быть частью решения, а не проблемы», – заявил Уильямсон в интервью Times.

При этом он вновь повторил ничем не подкрепленные утверждения об использовании Дамаском химического оружия, призвав Москву оказать давление на сирийские власти.

Накануне Уильямсон заявил, что удары западной коалиции по Сирии якобы повлияют на будущие действия Дамаска, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хитро ушла от ответа на вопрос о новых ударах по Сирии.

Напомним, в США утверждают, что все цели ракетного удара по Дамаску якобы были связаны с сирийской программой химического оружия.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров еще в пятницу заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства, согласно которым так называемая «химическая атака» в сирийской Думе была инсценирована с участием иностранных спецслужб. Эти данные подтвердили в том числе и представители боевиков, блокированных ранее в Восточной Гуте.