Мэй назвала успешными удары по Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уверена в успехе ударов возглавляемой США западной коалиции по Сирии.

По ее словам, Дамаск с «высокой долей вероятности» продолжит применять химоружие, этого нельзя допускать.

В свою очередь глава британского военного ведомства Гэвин Уильямсон выступил в защиту решения нанести авиаудары по территории Сирии без голосования в парламенте. В эфире радиостанции LBC Уильямсон заявил, что «скорость» действий была «существенной», передает РИА «Новости»

Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. Западные страны применили в Сирии 103 ракеты, в том числе Tomahawk («Томагавк»), сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. В США заявили, что все цели ракетного удара США были связаны с якобы имевшей место сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.