Британия заявила о значительном влиянии ударов по САР на действия Дамаска

Великобритания полагает, что удары западной коалиции по Сирии повлияют на будущие действия Дамаска, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

Уильямсон в интервью радиостанции LBC заявил, что, по мнению Британии, нанесенные по Сирии удары «оказали существенное влияние в отношении того, что сирийский режим может сделать в будущем», передает РИА «Новости».

Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы, появились сообщения о разрушенных зданиях.

В США заявили, что все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии. При этом в США осудили решение Трампа.

Президент России Владимир Путин назвал действия западной коалиции актом агрессии против суверенного государства.