Названа причина приостановки сотрудничества России с США по космосу

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что причиной приостановки сотрудничества России и США в космической, авиастроительной и атомной отраслях стали требования нацбезопасности.

«Атомная, авиастроительная, ракетно-космическая отрасли – это стратегически важные сферы нашей промышленности и экономики. Поэтому освобождение их от взаимосвязи с враждебной нам страной обусловлено требованием, в том числе национальной безопасности», – цитирует РИА «Новости» Бондарева.

Ранее в пятницу стали известны ответные меры России на новые санкции США. На прошлой неделе США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Россия может ответить на новые санкции США.