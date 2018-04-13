Самую стабильную в мире валюту стало лихорадить из-за санкций США против России

Одна из самых стабильных и безопасных в мире валют – швейцарский франк – на этой неделе опустилась до минимального уровня с января 2015 года. Нехарактерные колебания могут быть связаны с трудностями, возникшими у российских миллиардеров, в отношении которых ввели американские санкции, пишет Bloomberg.

Возросшая потребность россиян в ликвидности и отсутствие «аппетита» к тому, чтобы оставлять наличные деньги в Швейцарии, оказывают влияние на франк, добавляя риска, приводятся в статье Bloomberg слова валютного стратега Credit Agricole SA Мануэля Оливери.

В качестве примера Оливери привел швейцарскую компанию Sulzer AG, контрольный пакет акций которой принадлежал «Ренове» российского предпринимателя Виктора Вексельберга. Эксперт отметил, что из-за введенных против россиянина санкций компания Sulzer оказалась под угрозой блокировки. Тогда Вексельберг стал стремительно снижать долю «Реновы» в капитале швейцарской компании – с 63,42% до 48,83%. Компания вышла из-под контроля российского бизнесмена, с концерна были сняты все ограничения, предусмотренные американскими санкциями.

В свою очередь руководитель отдела рыночной стратегии Swissquote Bank SA Питер Розенштрайх заметил, что швейцарский франк явно оказался задет ситуацией с санкциями против России. По его словам, экономика Швейцарии – «маленькая» и «открытая», а невольная вовлеченность в такую геополитическую игру чревата рисками для страны.

«Швейцария, как и раньше, получает выгоду за счет безопасности и конфиденциальности. И когда эти факторы оказываются под какой-либо угрозой, некоторые инвесторы начинают нервничать», добавил эксперт.

Ранее в пятницу международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что санкции США могут серьезно повлиять на деятельность подпавших под ограничительные меры предприятий. Напомним, после введения США санкций акции «РусАла» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%.