Конфликт вокруг оптимизации спортшколы «Конас» в Челябинске разрешен

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13 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 16:28  |  vz.ru
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Назван лучший ответ России на новые санкции США

У России есть экономические рычаги давления на США. Вопрос – надо ли ими пользоваться?Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
США изобретают все новые и новые методы экономического давления на Россию, выбирая сильные и в то же время уязвимые места российской экономики. И после очередного удара вернулись к забытому запрету на госдолг РФ. Есть ли у России возможность ударить по американской экономике и бизнесу так, чтобы мало не показалось? Подробности...
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Путин знает тайну главного оружия Трампа

Твиттер Трампа – его главное оружиеФото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Последние заявления Дональда Трампа вызвали у многих столь сильное замешательство, что все громче звучат голоса тех, кто призывает лишить президента США возможности писать посты в Твиттере. Это более чем неразумно, ведь у американского президента в борьбе за власть и так очень мало инструментов. Подробности...
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СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
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Что может сделать Россия против новой «жесткой политики» Запада

С мягкой политикой в отношении России покончено, пообещал Помпео Фото: Yuri Gripas/Reuters
Без двух минут новый глава Госдепартамента Майк Помпео обещает России трудные времена. Это касается не только санкций, но и создания проблем вдоль российских границ – в Грузии и на Украине. За столь смелое и честное заявление Помпео нужно сказать спасибо: теперь мы знаем, к чему нужно готовиться и как именно готовиться. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Станет ли Сирийская война Отечественной?

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Нынешняя война ведется экономическими и политическими средствами. А действенность экономических и политических (и культурных) мер мы уже испытали, когда 27 лет назад ими было уничтожено наше государство. Что будет теперь? Подробности...
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Стратегическая цель России – стать лидером западного мира, потеснив США

Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
Нынешнее противостояние России с ЕС и НАТО не должно интерпретироваться, как противостояние цивилизационное. На всё это мы должны смотреть просто как на ссору в благородном семействе. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев

Россия ведет планомерную космическую экспансию

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Постепенно завершается реставрация ВДНХ. Один из главных ныне построенных павильонов – «Космос и авиация». И хочется надеяться, что через несколько лет в дежурный обиход россиян войдет словосочетание «русский космос». Подробности...
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      На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 см
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      Французская полиция жестко разогнала экоактивистов

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          Конфликт вокруг оптимизации спортшколы «Конас» в Челябинске разрешен

          13 апреля 2018, 15:29

          Текст: Антон Касс

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          Благодаря Общероссийскому народному фронту разрешена конфликтная ситуация вокруг оптимизации спортшколы олимпийского резерва «Конас» в Челябинске; ранее коллектив школы объявил голодовку в знак протеста против увольнения без объяснения причин заслуженного тренера Олега Строгонова и развала школы.

          Как следует из поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД пресс-релиза, руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов провел переговоры с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

          «Челябинское отделение ОНФ проделало огромную работу и достигло конструктивного диалога между коллективом спортшколы «Конас» и городскими чиновниками. У нас состоялся обстоятельный разговор с губернатором Челябинской области. Мы нашли взаимопонимание с Борисом Александровичем по решению сложной ситуации вокруг школы «Конас» и голодовки тренеров. Отрадно, что власти прислушались к доводам Народного фронта и людям, отстаивающим свою позицию», – отметил Анисимов.

          После того, как власти приняли вариант решения, который всех устраивает, Олег Строгонов останется в руководстве спортивной школы и продолжит воспитывать чемпионов, добавил Анисимов.

          Также ОНФ обратился к участникам акции протеста с просьбой остановить голодовку, так как конструктивный диалог городских властей и тренеров состоялся. В результате голодовку прекратили.

          «Для нас важна позиция Общероссийского народного фронта в этой сложной ситуации. Нам вместе с «фронтовиками» удалось донести до главы региона и главы города Челябинска необходимость сохранения незыблемых традиций спортшколы и её коллектива. Мы выходим из голодовки. Я благодарен коллективу, спортсменам и родителям нашей спортивной школы, которые нас поддерживали», – сказал главный тренер спортивной школы, участвовавший в акции, Владимир Холкин.

          В сентябре 2017 года в челябинское реготделение ОНФ обратились родители воспитанников нескольких спортивных школ Челябинска, которые выступили против оптимизации спортшкол.

          Представители ОНФ пригласили чиновников к совместному обсуждению проблемы. На встрече чиновники городской администрации не привели никаких аргументов о необходимости оптимизации, не представили программу оптимизации спортивных школ, утверждённую в установленном законом порядке. По итогам круглого стола координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина направила депутатский запрос в адрес главы города с целью разъяснить экономические и правовые обоснования оптимизации спортшкол. Всего под этот процесс попадали 52 профильных учреждения. На запрос был получен формальный ответ: в частности, в письме говорилось, что «данная необходимость продиктована современными социально-экономическими условиями и проводится с целью повышения эффективности и улучшения работы учреждений». Никаких реальных цифр, доводов в пользу оптимизации детского спорта не приводится.

          В конце марта директор спортшколы по карате «Конас» Строгонов, который руководит школой 30 лет, был уволен с занимаемой должности. По общему мнению, Строгонов был уволен в отместку за активную позицию против бездумной оптимизации спортшкол. После этого более 300 человек, среди которых родители и дети-спортсмены, провели пикет в сквере «Алое поле» Челябинска, однако чиновники показали полное безразличие к происходящему.

          В свою очередь, Духанина направила обращение министру спорта России Павлу Колобкову с просьбой взять под личный контроль ситуацию с оптимизацией детско-юношеских спортивных школ Челябинска.

          Последней каплей в терпении людей стала информация об исключении 55 спортсменов-детей из списка сборной по каратэ Челябинской области. Тогда доведенные до отчаяния тренеры школы «Конас» пошли на крайние меры и 4 апреля объявили голодовку. Уведомление о начале голодовки было направлено губернатору области, спикеру гордумы и главе города Челябинска.

          Представители ОНФ повторно обратились к губернатору Челябинской области и главе города с просьбой добиться от подчиненных, курирующих оптимизацию детских спортивных школ в Челябинске, выполнять свои служебные обязанности в интересах спортсменов, родителей и тренерского состава, принимать решения взвешенно и обдуманно. Общественники также попросили губернатора вмешаться в ситуацию с увольнением без объяснения причин директора спортшколы «Конас» Строгонова.

          Подробно о ситуации на страницах газеты ВЗГЛЯД рассказывал член Центрального штаба ОНФ, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.


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