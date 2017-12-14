Челябинск трясёт от безразличия чиновников

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11 апреля, среда  |  Последнее обновление — 19:21  |  vz.ru
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Американские санкции ударят по ценам и по рублю

Рубль в худшем случае дойдет до 70 к доллару и 80 к евро, но отскок будет неизбеженФото: Сергей Коньков/ТАСС
Новые американские санкции, судя по всему, будут иметь большие последствия не только для российского бизнеса. Интересы обычного российского потребителя тоже будут прямо затронуты. Во-первых, ставится под сомнение стабильность рубля, а во-вторых – величина инфляции, которую ЦБ РФ не так давно снизил до рекордного уровня. Все это прямо противоречит лицемерным политическим заявлениям, которые делала администрация Трампа. Подробности...
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Чем Россия ответит на удар США в Сирии

Нападение на российскую базу Хмеймим в Сирии неизбежно станет началом российско-американской, а в перспективе – третьей мировой войныФото: Дмитрий Виноградов/РИА «Новости»
Мир замер в ожидании третьей мировой войны. Авианосная группировка США в Средиземном море пришла в движение. Источники настаивают, что в качестве цели рассматривается российская база в Хмеймиме. Россия проводит ракетные стрельбы и обещает жесткий ответ. Но какой именно? В какую сторону будет развиваться война, если Вашингтон все-таки решится на массированный удар? Подробности...
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Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»

Су-24 действительно летал над «Дональдом Куком». Однако страшней при этом должно было быть российскому летчику, а не американским морякамФото: US Navy/Reuters
Война нервов между Западом и Россией вокруг «химатаки в Сирии» вызвала новую волну спекуляций относительно военных возможностей Российской армии. В частности, снова утверждается, будто бы бомбардировщики Су-24 способны подавить электронную начинку американского эсминца «Дональд Кук», а потом и уничтожить его. Так ли это на самом деле? Подробности...
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«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Челябинск трясёт от безразличия чиновников

Сергей Елисеев, член Центрального штаба ОНФ, президент Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо»
В Челябинске давно идёт оптимизация спортшкол. Но эта оптимизация – на бумаге. Сотрудников школ увольняют, закрывают спортзалы. Может, для того чтобы власти обратили внимание на вопиющую проблему, нужно, чтобы кто-то умер? Подробности...

Мы любим Запад, как родственника, который чудит всё чаще

Андрей Бабицкий, журналист
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        • Это влияние исчезает

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          Сергей Елисеев

          Челябинск трясёт от безразличия чиновников

          Сергей Елисеев
          член Центрального штаба ОНФ, президент Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо»
          		 11 апреля 2018, 18:20

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          Уже две недели Челябинск трясёт. Нет, вовсе не от очередного метеорита. Челябинск трясёт от безразличия чиновников.

          Уволенный заслуженный мастер спорта по каратэ с 30-летним опытом работы, воспитавший более 60 чемпионов; более 50 детей, лишенных соревнований; 19 голодающих тренеров, требующих справедливости; сотни взволнованных родителей.

          Сколько же ещё нужно погубить судеб, чтобы наконец разрушилась стена безразличия?!

          Лично я с детства в спорте и не могу представить себе жизни без него. Я работаю тренером по самбо с 1983 года, через меня «прошли» тысячи ребят. Я прекрасно понимаю, что для этих сорванцов значат соревнования, как вкладывают свои силы родители, мечтающие о прекрасной карьере своих детей.

          Я знаю, что такое заниматься своим любимым делом по 20 часов в сутки. И вот этого счастья лишили моего коллегу Олега Строгонова.

          Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

          Олег руководил школой каратэ «Конас» с 1988 года, пережил лихолетье девяностых годов, экономические кризисы, но на 30-м году своей работы был наказан росчерком пера за активную гражданскую позицию против оптимизации. 

          В Челябинске уже давно идёт оптимизация спортшкол. Всего планируется «оптимизировать» 52. Но эта оптимизация – только на бумаге.

          На самом деле сотрудников школ просто увольняют без объяснения причин, закрывают спортзалы с уникальным оборудованием для занятий детей и реабилитации детей-инвалидов.

          Жители города собрали более 1000 подписей против необдуманных действий властей, вышли на митинг. Но никто! Повторюсь: никто к ним даже не вышел!

          Может быть, для того чтобы власти обратили внимание на столь вопиющую проблему, нужно, чтобы кто-то умер?

          Да простит меня Бог. Не хотим ли мы повтора судьбы десятков детей из Кемерово, отдавших свои жизни из-за безразличия и разгильдяйства местных чиновников и предпринимателей?

          Тогда Владимир Путин приехал на место трагедии, поговорил с жителями. Сейчас же никто даже не пытается выстроить диалог с людьми, которые и требуют-то обычных человеческих вещей: справедливости и права на будущее своих детей.

          «Народный фронт» уже писал министру спорта России, повторно обратился к губернатору региона и главе Челябинска с просьбой разобраться в этой истории.

          А вчера администрация Челябинска предложила сотрудникам спортшколы, которые голодают уже седьмой день, выбрать нового руководителя учреждения по конкурсу.

          По-моему, это уже верх цинизма по отношению и к людям, и к детям, и вообще к данной ситуации. Никакого диалога, а лишь плевок в душу челябинцев.

          Ну, раз уж местная власть не выполняет свои прямые обязанности, не общается с теми, для кого она должна работать, то диагноз один – профнепригодность.

          У нас в спорте все предельно просто: если не получается, то или старайся больше, или уходи. Этот принцип можно применить ко многим сферам жизни.

          Как видно по ситуации с Челябинском, там стараться не хотят. Даже не пытаются. Значит, выход один – в отставку. И лучше по собственному желанию.


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