Канадский дипломат сравнил противостояние Запада России с войной против нацистской Германии

Россия эффективно использует слабости западных демократий, но они могут себя защитить благодаря большему напряжению сил и активным дискуссиям, заявил посол Канады на Украине Роман Ващук.

«Мы не хотим становиться Россией для того, чтобы побороть Россию. Мне кажется, открытое общество может противостоять закрытому. Опыт, скажем, Второй мировой войны в отношении западных демократий демонстрирует, что это возможно», – приводит его слова «Апостроф».

По его словам, нацисты выступали с доктриной, что Запад сгнил, его страны расколоты и ничего не смогут сделать.

«Но те смогли мобилизоваться и приложить усилия к победе», – сказал он.

По его словам, демократиям могут себя защитить, но для этого нужно большее напряжение, большую координацию, большие усилия, чем в авторитарном обществе, а также больше дискутировать для того, чтобы «не перессориться до смерти».

«Для этого нужно также понимать, что является тактическим, а что – стратегическим. У нас только что была дискуссия относительно того, как оценивать двусторонние вопросы в центрально-восточноевропейском регионе, должны ли они препятствовать стратегическим решениям. Это очень актуально», – заявил Ващук.

Он добавил, что в Канаде считают, что не нужно выносить «двусторонние недоразумения из необоронной сферы» на уровень НАТО.

Недавно шведские СМИ писали, что между нынешним противостоянием России и Запада можно провести параллели с холодной войной, однако больше оно напоминает годы перед Первой мировой войной.

4 апреля генерал-лейтенант в отставке и бывший член Генштаба СССР Евгений Бужинский заявил, что отношения России и Запада после отравления Скрипаля ухудшились даже по сравнению с холодной войной, и могут скатиться до «последней войны в истории человечества».