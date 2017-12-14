Глава Пентагона высказался на тему войны США и России

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что не готов обсуждать возможность войны США и России.

Главе Пентагона задали вопрос о том, насколько война с Россией из-за Сирии отвечает интересам американцев. «Нет, я не могу ответить на этот вопрос. Я не готов спекулировать относительно того, что это произойдет», – сказал Мэттис, передает ТАСС.

Чиновник также ответил на вопрос, считает ли он вероятным ответ России на действия США. «Нет, есть много возможностей ответить на нарушения Конвенции о запрещении химического оружия – дипломатическими, экономическими, военными методами. Все это, как представляется, является тем, что мы должны предпринимать в соответствии с международными нормами», – произнес глава Пентагона.

Ранее в четверг Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии.

Напомним, в среду президент США Дональда Трампа заявил, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии. Ранее Трамп обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс.