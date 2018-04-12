Утвержден техпроект первой в России планирующей грузовой системы для Ил-76

Комиссия Минобороны утвердила технический проект первой в России управляемой планирующей парашютно-грузовой системы УПГС-4000 для десантирования грузов из самолетов Ил-76, сообщили в пресс-службе Ростеха.

Разработку в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Горизонталь-4000» ведут специалисты Московского конструкторско-производственного комплекса «Универсал» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех»).

«В настоящий момент комиссией заказчика утвержден технический проект УПГС-4000. Система является универсальной - она способна десантировать с высокой точностью грузы различных видов - как военные, так и гражданские», – передает ТАСС слова индустриального директора кластера вооружений Ростеха Сергея Абрамова.

Он добавил, что серийные поставки системы в интересах Минобороны планируется начать в 2021 году.

УПГС-4000 способна точно доставлять грузы полетной массой от до четырех тонн даже в труднодоступные районы. Точность полета и посадкиобеспечивается с помощью автоматического управления и навигационного оборудования.

Напомним, 5 марта начальник воздушно-десантной подготовки – замкомандующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков сообщил, что парашютную систему для десантирования личного состава с полным вооружением и снаряжением начнут разрабатывать для ВДВ в 2018 году.