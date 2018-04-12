Бумаги российских компаний в Лондоне перешли в «зеленую зону»

В четверг впервые после длительного падения на фоне новых американских санкций бумаги российских компаний торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в «зеленой зоне», свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.26 мск, стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Роснефти росла на 3,12%, до 5,09 доллара, Газпрома – на 2,66%, до 4,59 доллара, «Газпром нефти» – на 2,87%, достигая отметки в 23,3 доллара, «Лукойла» – на 2,68%, до 64,69 доллара, передает РИА «Новости».

Бумаги ВТБ выросли на 3,3%, до 1,85 доллара, Сбербанка – на 7,25%, до 14,02 доллара, TCS Group Holding Plc (куда входит «Тинькофф банк») – на 5,19%, до 19,25 доллара. Бумаги АФК «Система» поднимались на 4,29%, до 3,33 доллара.

Расписки «Норникеля» росли в стоимости на 2,69%, до 15,76 доллара, НЛМК – на 3,05%, до 24,12 доллара, «Северстали» – на 3,08%, до 14,54 доллара.

Бумаги «Магнита» дорожали на 2,03%, до 17,86 доллара, «Ленты» – на 3,57%, до 5,08 доллара.

Напомним, в пятницу США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. После этого акции «РусАла» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%, а цены на алюминий выросли на 13%, демонстрируя рекордный для четырехдневного периода рост с 1988 года.