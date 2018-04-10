«Мажор» прокатился на авто в подземном переходе в Москве

В Сети появилось видео, на котором неизвестный водитель в Москве едет по подземному пешеходному переходу у железнодорожной платформы Петровско-Разумовское.

Ролик доступного только для подписчиков пользователя Instagram sult_500 выложено на странице majorka_777.

На видео запечатлено, как водитель заезжает узкий подземный переход и едет по нему, обсуждая это с сидящим в салоне знакомым, предлагая пешеходам «подвинуться».

Дата съемки неизвестна.

Публикация от M A J O R K A (@majorka_777_) 10 Апр 2018 в 9:27 PDT

Напомним аналогичная история произошла недавно в Петербурге. Там внедорожник въехал в подземный переход у станции метро «Московская».