Кремль прокомментировал угрозы Трампа

Россия не является участником «Twitter-дипломатии», Москва – сторонница серьезных подходов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения американского лидера Дональда Трампа о ситуации в Сирии в соцсетях.

«Мы не являемся участниками Twitter-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он выразил мнение, что важно не делать шагов, которые могут навредить «хрупкой ситуации».

В среду Трамп сделал сразу несколько громких заявлений в своем Twitter. Так, он заявил, что России нужно подготовиться к отражению ракетных ударов по Сирии, и предложил Москве «остановить гонку вооружений».

Пользователи Twitter раскритиковали президента США за эти заявления.