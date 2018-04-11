Владелец сети магазинов Obi пропал в альпийских горах

Немецкий миллиардер, владелец магазинов Obi Карл-Эриван Хауб пропал в Альпах на границе Италии и Швейцарии, передают итальянские СМИ.

58-летний Хауб, активно занимающийся горными лыжами, пропал в районе Червино в субботу утром, в 16.00 в этот день у него была назначена встреча в швейцарском Церматте, на которую он так и не пришел. Последний звонок с мобильного он совершил в субботу вечером, передает РИА «Новости» со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera.

Поиски осложняют неблагоприятными погодными условиями. Семья Хауба, владеющая состоянием в 4,5 млрд долларов, выделила «значительную сумму» на поиски миллиардера, но по словам координатора поисково-спасательных работ с итальянской стороны Адриано Фавре, «в таких метеоусловиях они (средства) приносят мало пользы».

«Мы проводили поиски и сегодня, как мы, так и швейцарцы, однако, учитывая погодные условия, мы не можем слишком отдаляться от трасс, поскольку это слишком рискованно», – сказал Фавре.