Reddit удалил связанные с «Агентством по изучению интернета» аккаунты

Американский новостной сайт Reddit обнаружил и удалил около 1 тыс. аккаунтов, предположительно связанных с «Агентством по изучению интернета» (Internet Research Agency, IRA), заявил гендиректор сайта Стив Хаффман.

«В прошлом месяце я рассказал вам, что мы обнаружили и удалили несколько сотен аккаунтов, которые, предположительно, были аккаунтами IRA. Хотел бы рассказать вам подробнее о том, что все это значит. На данный момент нашего расследования мы обнаружили 944 подозрительных аккаунта, некоторые из них имели значительное влияние на сайт», – передает РИА «Новости» слова Хаффмана.

Он отметил также, что в ходе расследования «никаких связанных с выборами рекламных публикаций» обнаружено не было.

«Я хочу разъяснить, что ни один из 944 пользователей не размещал рекламу на Reddit. Мы также не выявили эффективного использования этих аккаунтов в манипуляции голосами», – сказал Хаффман.

Напомним, в октябре 2017 года NYT писал, что компания Internet Research Agency покупала рекламу на сервисах Google и создавала Youtube-каналы, где публиковала видео, касающиеся противоречивых социальных тем, включая Сирию и межрасовые отношения.

Facebook предложил пользователям воспользоваться специальным порталом, чтобы проверить, ставили ли те «лайки или подписывались на страницы в Facebook или Instagram, созданные организацией Internet Research Agency, которая считается связанной с этими аккаунтами и страницами».