Потанин спрогнозировал усиление давления на экономику России

Санкции США оказали давление на котировки акций горно-металлургической компании «Норильский никель», но в долгосрочной перспективе они вырастут до прежних уровней, заявил в эфире телеканала «Россия 24» президент «Норникеля» Владимир Потанин.

«Вот, например, компания «Норильский никель», которую я представляю, несмотря на то, что она непосредственно не попадает под санкции... Тем не менее, видите, тоже сталкивается с этим встречным ветром. Ну, как минимум, упали довольно значительно, так сказать, акции компании. Я уверен, что они в долгосрочной перспективе восстановятся, но, тем не менее, инвесторы не бывают довольны, когда эти акции падают», – цитирует Потанина ТАСС.

По его словам рыночная капитализация «Норникеля» упала из-за того, что весь российский рынок «присел».

«Санкции – это деструктивный термин. Поэтому когда он появляется в нашем лексиконе – это всегда нехорошо. Вот поэтому некоторое время, я думаю, эта тенденция будет продолжаться. Более того, я думаю, что мы не можем исключать и усиления давления», – отметил Потанин.

Также он отметил, что экономика России и каждая компания должны наращивать «свой внутренний ресурс, думать о своей устойчивости и диверсификации своих рисков».

«Для компании «Норильский никель» в этом смысле ситуация достаточно благоприятная. Несмотря на то, что мы, конечно, не рады такой ситуации, но, тем не менее, наша продукция, очень ликвидна, она востребована во всем мире», – отметил Потанин.

Также он добавил, что около 50% меди, никеля и другой продукции «Нлрникеля» потребляется в Китае и Юго-Восточной Азии. В связи с этим, считает Потанин, спрос на продукцию его компании «достаточно устойчивый».

«Это позволяет мне говорить о том, что долгосрочные перспективы у компании вполне благоприятные», – отметил он.

Напомним, в пятницу, 6 апреля, США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3-11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года. Резко просели акции компаний, подконтрольных попавшему под санкции олигарху Олегу Дерипаске: активы «РусАла» обвалились на 46,9%, а En+ Group рухнули на 41%.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, новые американские санкции будут иметь большие последствия не только для российского бизнеса.