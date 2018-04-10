ФАС нашла нарушения в тарифах Tele2

ФАС признала оператора Tele2 нарушившим российское антимонопольное законодательство из-за экономически необоснованных тарифов в национальном роуминге, сообщает ведомство.

«Хотя компания не последовала примеру своих коллег, и не устранила добровольно необоснованную разницу в тарифах, все же это непременно произойдет в рамках предписания ФАС», – цитирует сообщение ТАСС.

Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе, и он вынужден платить другим операторам за использование их сетей, из-за чего конечная стоимость услуг связи отличается от домашнего региона.

Напомним, в марте ФАС после проверки отчета об отмене внутрисетевого роуминга в России возбудила дело в отношении «Вымпелкома». До этого аналогичные дела был возбуждены в отношении в отношении МТС и «Мегафона».

В январе антимонопольное ведомство продлило срок исполнения предупреждения по внутрисетевому роумингу для «Мегафона», МТС, «Вымпелкома» и Tele2. В августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов «большой четверки» за высокие цены на услуги связи в национальном роуминге.