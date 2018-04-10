Московская биржа открылась ростом после обвала понедельника

Рынок акций России после обвала в понедельник во вторник утром корректируется вверх на дорогой нефти.

Торги открылись разнонаправленным движением индексов, однако затем перешли к росту. Индекс Мосбиржи во вторник повышался на 1,7% – до 2127 пунктов, индекс РТС поднялся на 1,3% – до 1109 пунктов, передает РИА «Новости».

Напомним, Вашингтон в пятницу ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний, в итоге инвесторы устроили распродажу российских активов, и за понедельник российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3-11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года. Курсы валют впервые за несколько месяцев превысили 60 рублей за доллар (с ноября 2017 года), а евро впервые за полтора года – 75 рублей.