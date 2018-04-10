Сообщения о грядущем сносе зданий, связанных с инцидентом в Солсбери, подтверждают, британское правительство умышленно пытается уничтожить все возможные улики по делу Сергея Скрипаля, исключив возможность независимого расследования, заявил представитель посольства в Соединенном Королевстве.

«У нас создается впечатление, что британское правительство умышленно пытается уничтожить все возможные улики, засекретить все остающиеся материалы и тем самым исключить возможность независимого и транспарентного расследования», – заявил представитель посольства, слова которого передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что такой курс может лишь подорвать авторитет Лондона и нанести еще больший удар по имиджу Соединенного Королевства.

«Такие действия лишь подтверждают, что Великобритания встала на путь уничтожения важных и ценных улик. Мы видели подобное в случае с домашними животными Сергея Скрипаля, скамейкой в парке, где были обнаружены Сергей и Юлия Скрипали и так далее», – отметил представитель посольства.

Напомним, судьба домашних животных Сергея Скрипаля была печальна: две морские свинки погибли от обезвоживания, а кота усыпили после того, как доставили в химическую лабораторию «Портон-Даун». Уничтожение животных некоторые эксперты сочли сокрытием улик.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова пошутила о судьбе кошки, которая сбежала из оцепленного полицией дома Скрипаля, а также объяснила, почему гибель животных – это не только повод для горьких шуток о том, что в Британии «убрали важных свидетелей».