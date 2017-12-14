В США совершена крупнейшая в истории кража данных владельцев банковских карт

Группа хакеров похитила данные владельцев более 5 млн дебетовых и кредитных карт, которыми пользовались клиенты американских сетевых универмагов Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th и Lord & Taylor, сообщила телекомпания CNN.

Старейшая в США торговая компания Hudson's Bay Company (HBC), владеющая этими сетями, подтвердила факт взлома своей системы безналичных платежей, заверив покупателей, что они «не станут жертвами мошеннического снятия денежных средств», передает ТАСС.

Одновременно с этим компания рекомендовала клиентам проверить состояние своих кредитных и дебетовых счетов в банках на предмет несанкционированного снятия средств.

По данным компании Gemini Advisory, специализирующейся на компьютерной безопасности, за преступлением стоит хакерская группа JokerStash, которая на днях объявила о взломе и выставила 125 тыс. данных на продажу, передает РИА «Новости».

В Gemini Advisory считают, что записи были украдены в период с мая 2017 года по настоящее время, а большинство пострадавших клиентов магазинов проживают в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

В сообщении также напоминается, что ранее хакеры из упомянутой группы взломали данные клиентов таких сетевых магазинов как Whole Foods, Chipotle, Omni Hotels & Resorts и отелей сети Trump Hotels, основанной в свое время действующим президентом США.

«Нынешняя хакерская атака является одной из самых больших и самых разрушительных, когда-либо поражавших розничные компании», – констатируют эксперты.