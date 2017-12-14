Востриков простил Цивилева за фразу о «пиаре на трагедии»

Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший при пожаре в «Зимней вишне» всю семью, заявил, что простил врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилева за фразу о «пиаре на трагедии».

«Они были готовы к провокациям. Он же не понял, он в Кемерово только прилетел. Он сразу извинился, я к нему претензий не испытываю по этому поводу. Он неплохой человек, я считаю», – передает его слова «Говорит Москва».

Востриков сказал, что простил Цивилева за ту фразу, выразив надежду на то, что этот человек может «что-то привнести, какой-то вклад сделать».

Он при этом допустил, что чиновник мог просто «втираться к нему в доверие», но признался, что все равно ему симпатизирует.

Востриков уже хвалил Цивилева за работу после инцидента на митинге во вторник. Кемеровчанин отмечал, что чиновник работает с родственниками погибших и, по сути, «всем здесь руководит».

Перед этим, напомним, Цивилев обвинил Игоря Вострикова в попытке пиара, не зная, что тот потерял в пожаре троих детей, жену и сестру. Чуть позже Цивилев просил прощения у кемеровчан на коленях.

В воскресенье Путин принял отставку Тулеева и назначил Сергея Цивилева врио главы Кузбасса. Цивилев в обращении к жителям региона заявил, что все виновные в трагедии в Кемерово понесут строжайшее наказание.