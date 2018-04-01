Лотерейный билет с выигрышем 521 млн долларов продан в США

Билет лотереи Mega Millions, предоставляющий владельцу выигрыш в размере 521 млн долларов, продан в американском штате Нью-Джерси, сообщает Associated Press.

По его данным, счастливый лотерейный билет был продан после очередного розыгрыша в минувшую пятницу. Правильные номера – 11, 28, 31, 46, 59 и 1. Обладатель выигрыша пока не объявлялся, передает ТАСС.

Данный джекпот занял десятую строку в списке крупнейших в истории США. В январе житель штата Флорида выиграл в Mega Millions 451 млн долларов.

Крупнейший джекпот в истории Mega Millions составил 656 млн долларов. Рекорд был установлен в марте 2012 года. Тогда выиграли сразу три билета, проданные в штатах Иллинойс, Канзас и Мериленд, их владельцы разделили выигрыш. Лотерейные билеты Mega Millions продаются в 44 штатах, столичном округе Колумбия и на Американских Виргинских Островах.

Рекордный джекпот в истории США в размере примерно 1,59 млрд долларов был разыгран в лотерею Powerball в январе 2016 года. Тогда приз также был разделен между обладателями трех выигрышных билетов. Они были проданы в штатах Теннесси, Калифорния и Флорида.