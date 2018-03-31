Сбой произошел в работе «красной» ветки метро Москвы

В субботу на Сокольнической линии поезда едут с увеличенными интервалами от Сокольников до Парка культуры из-за инцидента с пассажиром, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

«В обратном направлении едем с увеличенными интервалами. Делаем все возможное, чтобы поскорее восстановить движение», – следует из сообщения пресс-службы в Telegram.

Не уточняется, какой именно инцидент стал причиной затрудненного движения.

Ранее сбой произошел на «синей» ветки метро Москвы.