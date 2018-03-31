Русские в США почувствовали дискриминацию

Действующая в США общественная организация Конгресс русских американцев обратилась к президенту страны Дональду Трампу с жалобой на дискриминацию.

Соответствующее письмо было направлено американскому лидеру от имени главы организации Наталии Сабельник, передает RT.

В нем говорится, что организация не поддерживает «нынешний курс российско-американских отношений» и считает, что «эта одиозная риторика против России порождает ненависть ко всем россиянам».

Так, «пять миллионов русских американцев, проживающих в этой стране, вынуждены нести на себе бремя последствий этих безрассудных слов и действий», и «русские американцы столкнулись с серьезной дискриминацией».

Отмечается, что Трамп отказывается исполнять свои предвыборные обещания, так как он, в частности, говорил, что если выиграет выборы, то улучшит российско-американские отношения.

«Сегодня, похоже, вы отказываетесь от своего предвыборного обещания улучшить двусторонние отношения», – говорится в послании.

Подчеркивается, что нынешняя политика США не только не служит интересам страны, но и ведет ее «в пропасть русофобии».

Напомним, 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, и должны покинуть Россию до 5 апреля.

Кроме того, будет закрыто генконсульство Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. Такие меры озвучил российский МИД в качестве ответа на решение Вашингтона выслать 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН в качестве меры против РФ из-за дела Скрипаля.

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