В Вашингтоне прекратят вещать все иностранные каналы

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила, что из вещания в Вашингтоне выключают не только RT, но и все иностранные каналы.

«Вчера, когда об этом (о прекращении вещания RT) написал Блумберг, это стало большой историей, стало большим скандалом. В связи с этим, сегодня они вывешивают на сайте объявление, что выключают не только нас, а вообще все иностранные каналы с апреля. Может быть, это действительно так. Но факт в том, что нас-то выключили два месяца назад и прямо нам сказали почему. Потому что вы иноагенты», – сказала Симоньян в пятницу в эфире телеканала «Россия 1».

Она подчеркнула, что после того, как RT зарегистрировали как иноагента, началась кампания по ограничению вещания канала.

«Мы зарегистрировались, нас планомерно сначала лишили аккредитации в конгрессе, а теперь выкидывают из кабелей, продолжая нам говорить, что это был просто формальный шаг, это просто ради прозрачности, ради транспарентности. И мы теперь не можем понять, они действительно и собирались всех иностранцев выбросить в апреле или они объявили об этом решении сегодня из-за того, что поднялся такой скандал», – добавила Симоньян.

РИА «Новости» уточняет, что на сайте провайдера WNVT, который обеспечивал трансляцию RT в Вашингтоне, сообщается, что с 1 апреля 2018 года не будут доступны турецкий TRT World, китайские CGTN 1, CGTN 2 и CNC, российский RT, южнокорейский Arirang, венесуэльский Telesur, немецкий DW-TV, вьетнамский Netviet, а так же Africa Today TV, France 24.

В четверг Симоньян сообщила, что компания-провайдер, транслировавшая эфир в Вашингтоне, убрала телеканал RT из сети вещания из-за его статуса «иноагента». В то же время сообщалось, что RT продолжит вещание в США на других платформах.