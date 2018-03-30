В Калининграде спустили на воду первый серийный траулер «Командор»

Первый серийный траулер-сейнер «Командор» спущен на воду со стапеля судостроительного завода «Янтарь» в Калининграда.

«Хотелось бы поблагодарить за работу коллектив завода и нашего уважаемого заказчика. Скоро мы будем спускать на воду третье судно – это будет в начале лета. Хочу заверить, что все три корабля мы сдадим в срок с надлежащим качеством», – цитирует ТАСС выступление на церемонии спуска гендиректора Эдуарда Ефимова.

После того как по традиции о борт нового судна разбили бутылку шампанского, была дана команда начать его движение со стапеля в погружной док.

«Мы эти суда давно ждем. Это уникальные суда, которые смогут решать все задачи, стоящие перед нами на Дальнем Востоке. Я уверен, что мы продолжим сотрудничество с калининградскими судостроителями», – рассказал председатель камчатского рыболовецкого колхоза имени Ленина Сергей Тарусов.

Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров был подписан заводом «Янтарь» и рыболовецким колхозом имени Ленина в январе 2016 года. Первое судно – «Ленинец» –спустили на воду в 2017 году. Проект траулера-сейнера SK-3101R разработала норвежская компания Skipskompetanse AS, длина судна – 50,6 метров, ширина – 12 метров.