Минобороны намерено забрать в армию 3 тыс. негодных призывников

В Минобороны ожидают, что порядка 3 тыс. человек, которые ранее не смогли пройти срочную военную службу по состоянию здоровья, весной 2018 года призовут на службу, сообщил врио начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС России Евгений Бурдинский.

«29 декабря прошлого года президент подписал федеральный закон № 444-ФЗ, в соответствии с которым эти граждане по достижении 27-летнего возраста могут после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу. Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг», – передает РИА «Новости» слова Бурдинского.

Напомним, в конце декабря первый замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС страны генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что план осеннего призыва выполнен на 100%, армию России пополнят 134 тыс. новобранцев.