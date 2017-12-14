Потерявший в пожаре семью кемеровчанин рассказал о «вбросах» и «майданщиках»

Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» сестру, жену и троих детей, признался, что в первые дни после трагедии поддался на «вбросы» о сотнях жертв пожара и теперь считает, что на митинге им просто воспользовались.

«На митинг я шел не просто поддержать людей, а шел туда за конкретными ответами. Если бы не было вот этих «вбросов», то что «тела детей привозили целыми автобусами», наверное и митинга не было бы. У нас начали эти вопросы возникать, и мы пришли за ответами. А там, почему я должен стоять в стороне, тем более у меня у самого такое горе», – сказал Востриков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что и во время самого митинга ситуация постоянно «подогревалась» новыми «вбросами». «Вбросы, вбросы… То есть, просто мной воспользовались. Если бы не было этих вбросов… Нами однозначно воспользовались. Мы вчера разобрались и сегодня с Аманом Гумировичем (Тулеев, губернатор Кемеровской области) поговорили. Действительно, во многом вразумил по поводу того, кого из меня хотят сделать», – сказал Востриков.

По его словам, «майданщики» направили людей на выступления против администрации региона и против президента России. Он отметил, что по-прежнему имеет много вопросов к МЧС, но не планирует устраивать митингов.

«Уже в понедельник пошли эти все «вбросы», и нас это настолько накалило… Вследствие этого и образовался этот стихийный митинг. То есть, когда по телевизору показывают одно количество жертв и когда вокруг всякие записи раций и так далее, а так сложилось, что доверия к телевидению нет вообще… Поэтому мы поверили в эти печальные новости», – сказал Востриков.

Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, по информации МЧС пропавших без вести нет, хотя ранее в СК сообщали, что таковых 67 человек. В четверг стало известно, что трое из 67 пропавших без вести нашлись.

28 марта в России был объявлен общенациональный траур. Акции памяти по погибшим в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово прошли в большинстве регионов страны. К стихийно созданным мемориалам россияне массово несли игрушки, цветы и свечи.