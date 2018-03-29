Посольство России в ФРГ занялось задержанным автобусом с детьми

Сотрудники посольства России в ФРГ занялись выяснением ситуации вокруг задержанного берлинской полицией неисправного туристического автобуса, в котором следовали на родину около 40 российских детей и подростков.

Пресс-атташе Денис Микерин заявил, что посольство начало рассмотрение данного вопроса, «но это займет определенное время», сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что ни турфирма, ни родители детей, ни полиция пока не обращались в российское диппредставительство.

В понедельник полиция Берлина сообщала о задержании неисправного туристического автобуса, который перевозил почти 40 детей и подростков из России.

Проверка якобы показала, что у автобуса имеются существенные технические дефекты: не работали левый передний и правый задний тормоз, бензобак был не закреплен и едва держался, все диски были полностью изношены, подвеска передней оси была сломана, а выхлопная система повреждена так сильно, что была установлена высокая опасность возгорания.

Представитель полиции подтвердил, что в ходе проверки транспортного средства сотрудники российского посольства либо консульства не присутствовали.

Однако выянилось, что автобус ранее прошел все необходимые проверки.

«Автобус калининградский, 2006 года, перед выездом прошел все необходимые проверки и получил печать в ГИБДД. С учетом того, что пассажирами были дети, трудно поверить, что жуткое описание его состояния, представленное немецкой прессой, может соответствовать действительности», – сказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Она также сообщила, что это была автобусная экскурсия Польша – Германия для школьников 9-11 классов с 24 по 27 марта. В данный момент подростки уже находятся дома, а автобус «оставили 26 марта в Берлине на автобане для инструментального осмотра», что является обычной практикой для Европы.

«Нашли недочеты – как говорят российские операторы-автобусники, практически ни один автобус не проходит осмотр в Германии без замечаний, а суммы, которые выставляют за ремонт, вызывают большие сомнения в их объективности», – отметила пресс-секретарь РСТ.

Она подчеркнула, что дети были размещены в гостинице по плану, «фактически это была плановая ночевка».

«Перевозчик пригнал из Польши другой автобус, и утром группа продолжила маршрут – также по программе, а не с большой задержкой, как сообщает немецкая пресса. И точно в рамках программы 27 марта дети вернулись в Калининград, никаких претензий к организаторам поездки школа не предъявила», – заключила Тюрина.