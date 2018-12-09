Российское посольство отреагировало на «сенсации» британских следователей

Заявления британских следователей о якобы причастности России к гибели Александра Перепеличного и Скота Янга призваны отвлечь внимание о внутриполитических проблем в стране, заявили в российском посольстве в Лондоне.

«Эти и подобные «сенсации» соответствуют общей палитре. Как обычно, никакой официальной информации предоставлено не было, есть лишь утечки из неизвестных источников в СМИ», – цитирует представителя посольства РИА «Новости».

Дипломат заметил, что заявления появились незадолго до голосования по соглашению о Brexit.

Он считает, что все случаи нужно расследовать, а виновных привлечь к ответственности.

При этом, отметил он, расследование инцидента в Солсбери с самого начала было политизировано. Расследование смерти Перепиличного, по его словам, не ведется прозрачно из-за связи того со спецслужбами.

Ранее стало известно, что по подозрению британских следователей в гибели Александра Перепеличного и Скота Янга может быть замешана российская разведка.

Российский бизнесмен и информатор по «делу Магнитского» Перепеличный в ноябре 2012 года умер во время утренней пробежки. Предприниматель Скот Янг скончался в 2014 году.