В Сети узнали о возвращении в Instagram священника с брендовыми вещами

Интернет-пользователи утверждают, что в Instagram вернулся настоятель церкви иконы Божьей Матери в Твери Вячеслав Баскаков, который хвастался в Сети люксовыми обувью и аксессуарами.

Пользователь Pikabu Eructo заявил, что «нашелся тот самый священник, новый аккаунт завел». Отмечается, что Баскаков «даже сторис выкладывает».

«Быстро он оправился», – заявил Eructo.

Речь идет о странице archpriesttver1 в Instagram.