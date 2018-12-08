РПЦ раскритиковала «Яндекс.Такси» за запрет на иконы в машинах

Компании «Яндекс.Такси» не следует идти по пути западноевропейских стран и запрещать водителям размещать иконы в салонах автомобилей, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Иларион (Алфеев).

В эфире телеканала «Россия 24» митрополит подчеркнул, что данный вопрос должны решать исключительно собственники автомобилей. «Если машина принадлежит компании, то ей и определять, что в ней должно быть», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, сама по себе идея запрета религиозных символов является ошибочной и неправильной. «Мы эту идею критикуем, когда она воплощается в жизнь на разных площадках в странах Западной Европы, и не думаю, что мы в этом должны им подражать», – добавил он.

Глава ОВЦС подчеркнул, что пассажира не смутит сам факт того, что водитель придерживается определенной конфессии. «Не сомневаюсь, что кто-то из пассажиров пожаловался и все с этого началось, но это не значит, что нужно одобрить действия компании (направленные на запрет икон – прим. ВЗГЛЯД)», – подчеркнул глава ОВЦС.

Напомним, агрегатор запретил подобную практику водителям автомобилей бизнес-класса.