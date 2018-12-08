Магаданский ветеран решил перевести соцвыплаты Медведеву

Магаданский пенсионер, ветеран труда Владимир Попов рассказал об обращении в региональный социальный центр с тем, чтобы его доплату перевели премьер-министру Дмитрию Медведеву; несмотря на то, что обращение пенсионера принято не было, он намерен продолжать добиваться этого.

«У меня пенсия чуть больше 20 тыс. рублей, можно на это прожить в регионе, где килограмм помидоров стоит 800 рублей?» – задался вопросом Попов.

«И они (правительство – прим. ВЗГЛЯД) мне выплату в 683 рубля предлагают! Да, такая помощь унижает мое человеческое достоинство. Поэтому я решил перечислять эти деньги председателю правительства Медведеву», – передает РИА «Новости» слова пенсионера.

Попов добавил, что соответствующее заявление в социальном центре у него не приняли.

Руководитель регионального «Социального центра» Анатолий Куликов уточнил, что речь идет о выплате, которая предоставляется ветеранам труда региона в качестве компенсации на оплату коммунальных услуг. По его словам, эти деньги перечисляет региональный бюджет адресно ветеранам труда и некоторым другим категориям граждан. Средства не могут быть перенаправлены на какой-либо другой счет, отметил руководитель соццентра.

Куликов собщил, что официального обращения на этот счет к ним не поступало и что ветеран был у них, но по другому поводу – переезда в Магадан.

Между тем, ветеран заявил о намерении вновь прийти в социальный центр региона и все-таки убедить его сотрудников зарегистрировать соответствующее заявление. «Сейчас из-за всей этой истории я заболел, плохо себя чувствую. Но я все равно добьюсь своего. Я всю свою жизнь проработал на Севере, у меня множество государственных наград», – сказал пенсионер, отметив, что ожидает от государства большего, чем такая прибавка.

Ранее фотография заявление пенсионера о переводе премьеру социальной ежемесячной выплаты в 683 рубля Медведеву появилась в социальных сетях. Ветеран труда подчеркивал, что считает такую прибавку унизительной.