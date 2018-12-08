До смерти «залечившую» младенца молитвами пару не посадили в тюрьму

Октябрьский районный суд Рязани вынес мягкий приговор родителям младенца, которые решили лечить ребенка только молитвами, сообщают СМИ.

По статье «Причинение смерти по неосторожности» отца приговорили к ограничению свободы (то есть не стали сажать в тюрьму) сроком на год, мать – на девять месяцев, передает канал «360».

«Реального лишения свободы им помогло избежать полное признание вины и раскаяние», – пишет «Комсомольская правда».

Ребенку требовалась пожизненная гормональная терапия, но родители быстро перестали выполнять указания врачей и стали лечить ребенка молитвами. При этом ориентировались они на информацию, вычитанную в интернете. Семейная пара также не стала сообщать врачам, что ребенку больше не дают лекарств.

Трехмесячный малыш скончался в течение месяца.