Политолог назвал главные итоги XVIII съезда «Единой России»

Взгляд
8 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
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Почему Россия обогнала США в гонке ледоколов

«Вайгач» может пробить канал в 34 метра. Возможности новых ледоколов куда серьезнееФото: Руслан Шамуков/ТАСС
«Мы лишились главного морского пути между Азией и Европой», – бьют тревогу американские конгрессмены. За океаном с тревогой подсчитывают количество российских ледоколов. Новые атомоходы, первый из которых выйдет в Арктику через два года, превратят Севморпуть в круглогодично свободные воды. Впрочем, почивать на лаврах России не стоит – новейшие атомоходы строят не только у нас. Подробности...
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Киев посылал своих моряков в Керченский пролив на верную смерть

Судя по всему, украинские власти рассчитывали на уничтожение, а не захват своих военных катеровФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Артиллерийские установки украинских катеров, задержанных 25 ноября при попытке нарушить границы России, были заряжены и готовы к бою, а количество боеприпасов превышало стандартный боекомплект. Об этих и других подробностях инцидента рассказали в ФСБ. По мнению экспертов, озвученные данные указывают на то, что Киев послал моряков на неизбежную гибель, но кое-что не учел. Подробности...
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России предлагают подлостью купить участие в Олимпиаде-2020

Команда Зубкова не желает расставаться с завоеванными на Олимпиаде медалямиФото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Российский суд вновь отказался подчиняться международной инстанции. На этот раз речь идет ни много ни мало об олимпийской медали, завоеванной в Сочи бобслеистом Александром Зубковым. Однако на самом деле на кону гораздо большее – участие всей олимпийской команды России в Олимпиаде-2020 в Токио. Подробности...
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«Желтые жилеты» уничтожили политическое будущее Макрона

«Желтые жилеты» выработали пакет из 42 требованийФото: Benoit Tessier
В субботу во Франции ожидается новая, еще более мощная волна протестов, охвативших в последние дни всю страну. Власти страны предпринимают чрезвычайные меры, пытаясь сохранить контроль над ситуацией – в города входит армия, в Елисейском дворце опасаются путча. Но будет путч или нет – похоже, на политических амбициях президента Макрона точно уже можно ставить крест. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Народ с открытыми настежь дверями

Дмитрий Ольшанский, публицист
Каждый народ в двадцатом веке нашел свой дом. У кого-то хороший, у кого-то плохой, но у каждого – свой. И только русский народ так и сидит на ступеньках казенной коробки с открытыми настежь дверями. Подробности...

Почему с Трампом бесполезно разговаривать

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, нынешний хозяин Белого дома является прагматиком и не отягощен фобиями в отношении Москвы. Однако в то же время Трамп принципиально не готов принять новый многополярный мир, который строят Россия и Китай. Подробности...
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Иногда и у меня срывает крышу

Виталий Лейбин, главный редактор журнала "Русский репортер"
Зло – не сама правда о событиях, и даже не ее моральная оценка. Злом является тезис, что все, кто с тобой не согласен, уже по другую сторону моральной границы. Не люди, орки, и к ним законы человеческие неприменимы. Подробности...
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        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

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          Политолог назвал главные итоги XVIII съезда «Единой России»

          8 декабря 2018, 18:18

          Текст: Андрей Резчиков

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          «Кроме этих слов (президента) это закреплено в определенном кодексе, который будет доведен до каждого и за него будут, соответственно, очень жестко спрашивать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Так он прокомментировал выступление на съезде «Единой России» Владимира Путина, который призвал не допускать хамства по отношению к людям.

          Член экспертного совета Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев отмечает, что проведение партийного съезда – это всегда определенная корректировка, поворотный пункт. Именно на съездах принимаются главные решения: уставы, программы, происходит выдвижение списков.

          Среди главных решений XVIII съезда «Единой России» он назвал принятие этического морального кодекса (так называемые семь заповедей), а также выступление президента России Владимира Путина, который обратился к делегатам в субботу в ходе пленарного заседания. Глава государства призвал ЕР не хамить людям, быть примером для других и нести ответственность за свои слова и поступки.

          «Кроме этих слов (президента) это закреплено в определенном кодексе, который будет доведен до каждого и за него будут, соответственно, очень жестко спрашивать. Это лишнее напоминание всем о том, как нужно вести себя», – сказал Матвейчев.

          Таким образом, нынешний съезд проходил под девизом обновления рядов, качественной моральной чистки. Эксперт напомнил, что за свою историю ЕР пережила несколько таких чисток. Около десятилетия назад партия отчистилась от тех, у кого была судимость, затем от тех, кто не декларировал имущество и скрывал бизнес за рубежом.

          «Те люди, которые не пожелали освобождаться от активов, тоже покинули, как минимум, депутатские ряды, а в значительной степени руководящие и иные органы в партии», – напомнил эксперт.

          По его словам, освободившиеся места заняли молодые люди, связанные не с бизнесом, а общественной работой. «Сейчас принят кодекс на основе непосредственного поведения людей, их публичных высказываний, скромного или нескромного поведения, участия в тех или иных скандалах. За эти вещи теперь тоже будут карать. Комиссия по этике получит больше полномочий. Какое-то количество членов партии скоро останется без партийных билетов», – прогнозирует Олег Матвейчев.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, XVIII съезд «Единой России» проходил 7-8 декабря. В первый день работали три дискуссионные площадки – «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018».

          Главным событием стало решение разработать собственный «моральный кодекс». Как пояснила замсекретаря генсовета партии Ольга Баталина, последние резонансные высказывания ряда региональных чиновников заставили задуматься о необходимости создания такого свода этических норм.

          В субботу, во второй день съезда, прошел программный форум в формате четырех дискуссионных площадок, посвященных реализации разделов программы партии за 2018 год. В ходе пленарного заседания выступили председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин.

          Глава государства, в частности, заявил о том, что самое важное дело для партии – «это устойчивый авторитет ее представителей, а его, этот авторитет, как известно, не купишь, его можно только заслужить». «Заслужить упорным трудом, искренним вниманием к нуждам людей, готовностью решать их проблемы, отстаивать правду, бороться с несправедливостью и не допускать ее самим», – сказал Владимир Путин.



           
           
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