Политолог назвал главные итоги XVIII съезда «Единой России»

«Кроме этих слов (президента) это закреплено в определенном кодексе, который будет доведен до каждого и за него будут, соответственно, очень жестко спрашивать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Так он прокомментировал выступление на съезде «Единой России» Владимира Путина, который призвал не допускать хамства по отношению к людям.

Член экспертного совета Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев отмечает, что проведение партийного съезда – это всегда определенная корректировка, поворотный пункт. Именно на съездах принимаются главные решения: уставы, программы, происходит выдвижение списков.

Среди главных решений XVIII съезда «Единой России» он назвал принятие этического морального кодекса (так называемые семь заповедей), а также выступление президента России Владимира Путина, который обратился к делегатам в субботу в ходе пленарного заседания. Глава государства призвал ЕР не хамить людям, быть примером для других и нести ответственность за свои слова и поступки.

«Кроме этих слов (президента) это закреплено в определенном кодексе, который будет доведен до каждого и за него будут, соответственно, очень жестко спрашивать. Это лишнее напоминание всем о том, как нужно вести себя», – сказал Матвейчев.

Таким образом, нынешний съезд проходил под девизом обновления рядов, качественной моральной чистки. Эксперт напомнил, что за свою историю ЕР пережила несколько таких чисток. Около десятилетия назад партия отчистилась от тех, у кого была судимость, затем от тех, кто не декларировал имущество и скрывал бизнес за рубежом.

«Те люди, которые не пожелали освобождаться от активов, тоже покинули, как минимум, депутатские ряды, а в значительной степени руководящие и иные органы в партии», – напомнил эксперт.

По его словам, освободившиеся места заняли молодые люди, связанные не с бизнесом, а общественной работой. «Сейчас принят кодекс на основе непосредственного поведения людей, их публичных высказываний, скромного или нескромного поведения, участия в тех или иных скандалах. За эти вещи теперь тоже будут карать. Комиссия по этике получит больше полномочий. Какое-то количество членов партии скоро останется без партийных билетов», – прогнозирует Олег Матвейчев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, XVIII съезд «Единой России» проходил 7-8 декабря. В первый день работали три дискуссионные площадки – «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018».

Главным событием стало решение разработать собственный «моральный кодекс». Как пояснила замсекретаря генсовета партии Ольга Баталина, последние резонансные высказывания ряда региональных чиновников заставили задуматься о необходимости создания такого свода этических норм.

В субботу, во второй день съезда, прошел программный форум в формате четырех дискуссионных площадок, посвященных реализации разделов программы партии за 2018 год. В ходе пленарного заседания выступили председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин.

Глава государства, в частности, заявил о том, что самое важное дело для партии – «это устойчивый авторитет ее представителей, а его, этот авторитет, как известно, не купишь, его можно только заслужить». «Заслужить упорным трудом, искренним вниманием к нуждам людей, готовностью решать их проблемы, отстаивать правду, бороться с несправедливостью и не допускать ее самим», – сказал Владимир Путин.