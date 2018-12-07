Ципрас заявил о двойных стандартах ЕС в отношении «Турецкого потока»

Европейский союз демонстрирует двойные стандарты в развитии «Турецкого потока» в сторону Греции и Италии, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

«Принцип диверсификации (источников энергии - прим. ВЗГЛЯД) означает увеличение возможных источников энергии, а не исключение возможных источников энергии. Мы считаем, что здесь существуют, внутри Евросоюза, двойные стандарты, когда, с одной стороны, побуждают, а с другой стороны есть препятствия в развитии «Турецкого потока» в сторону Греции и Италии. Там с Италией есть внутри Евросоюза стабильная позиция, и мы считаем, что по вопросам этим в будущем будет достигнуто взаимопонимание и со стороны Еврокомиссии, что нельзя применять двойные стандарты», – цитирует Ципраса РИА «Новости».

Напомним, президент Владимир Путин заявил о возможности подключения Греции к «Турецкому потоку». Российский лидер также не исключил подключение Южной Европы к «Турецкому потоку» через Грецию.

В ноябре завершилась морская укладка газопровода «Турецкий поток», на церемонии завершения работ присутствовали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.

Страны Восточной и Южной Европы уже не раз открыто выражалиобеспокоенность двойными стандартами Брюсселя в отношении газопроводов. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто пожаловался на «неприемлемые двойные стандарты». Он напомнил, что Еврокомиссия «убила» проект газопровода «Южный поток», хотя тот способствовал бы «диверсификации маршрутов для Центральной Европы». В то же время, «Северный поток-2» продолжает строиться при поддержке Германии.