В ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России

В Евросоюзе нет согласия по возможному введению новых санкций против России из-за ситуации в Керченском проливе.

Дипломатический источник сообщил журналистам в Брюсселе, что «некоторые страны хотят поднять вопрос о санкциях, другие – нет», передает ТАСС.

В данный момент «по этому вопросу среди 28 стран нет согласия».

Ранее Германия выступила против ужесточения антироссийских санкций из-за ситуации в Керченском проливе. До этого посол заявил, что среди стран ЕС нет консенсуса по вопросу введения новых санкций.

Напомним, 25 ноября корабли военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных судов через территориальное море России при следовании из Черного в Азовское море.