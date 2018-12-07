CNN: США играют перед Россией военными мускулами

США «играют военными мускулами», чтобы отправить послание России в связи задержанием украинских кораблей и моряков в Керченском проливе, сообщает CNN со ссылкой на Пентагон.

В ходе второй за несколько дней операции американский самолет наблюдения OC-135 осуществил «внеочередной полет» в рамках Договора по открытому небу, чтобы «вновь подтвердить обязательства США перед Украиной», указывает телеканал.

При этом полет прошел на следующий день после того, как эсминец ВМС США USS McCampbell прошел близ залива Петра Великого в Японском море, где расположена база Тихоокеанского флота России. Телеканал отмечает, что таким образом Вашингтон «играет военными мускулами», чтобы отправить послание России, передает RT.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон даже не рассматривает вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где Россия задержала украинские корабли.