Названы мемы 2018 года

Видеохостинг YouTube подвел своеобразные итоги года в виртуальном пространстве, собрав в один ролик самые популярные в уходящем 2018 году мемы, личности и видеофрагменты.

Опубликованный ролик называется YouTube Rewind.

На видео упоминаются популярные кулинарные блоги, футбол, феминизм, а также запущенный в космос автомобиль Tesla, флешмоб Kiki-челлендж и южнокорейский музыкальный жанр K-pop, сообщает «Экономика сегодня».

Итоги года по версии YouTube посмотрели 13 млн раз. Ролик собрал около 600 тыс. лайков, однако число дизлайков превысило 1,2 млн.

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