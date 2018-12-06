Прокурор попросил для Тесака 10 лет колонии и штраф в полмиллиона рублей

Гособвинение просит приговорить националиста и лидера движения «Реструкт» Максима Марцинкевича (Тесака) к 10 годам колонии строгого режима, сообщили в суде.

Прокурор просит наказать Марцинкевича также штрафом в 500 тыс. рублей, передает «Интерфакс».

Бабушкинский суд Москвы в четверг провел прения сторон по делу «Реструкта».

Еще пятерых участников движения гособвинение просит приговорить к лишению свободы на сроки от трех до восьми лет (одна из подсудимых, Елизавета Симонова по прозвищу «Лютая», на момент совершения преступления была несовершеннолетней).

Напомним, в мае Мосгорсуд отменил приговор Тесаку, который был осужден на 10 лет колонии за экстремизм; дело было направлено на новое рассмотрение.