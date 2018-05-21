Суд отменил приговор националисту Тесаку

Мосгорсуд отменил приговор националисту и лидеру движения «Реструкт» Максиму Марцинкевичу (Тесаку), который был осужден на 10 лет колонии за экстремизм; дело направлено на новое рассмотрение.

«Приговор суда в отношении Марцинкевича отменить и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции», – приводит ТАСС решение судьи.

Марцинкевич остался под стражей.

Напомним, 27 июня 2017 года его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Вместе с Тесаком на скамье подсудимых было девять участников «Реструкта», которые получили сроки от 3 до 10 лет лишения свободы.

Их обвиняли по нескольким статьям – от «разбоя» до «причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшего смерть человека». Свои действия члены «Реструкта», как установил суд, осуществляли под предлогом проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков.